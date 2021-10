Inter news, Inzaghi svela il retroscena su società e rinnovi

Inter news: Simone Inzaghi non ha utilizzato mezzi termini per elogiare i dirigenti milanesi.

Dopo la vittoria maturata contro l'Udinese, grazie alla doppietta di Joaquin Correa ( ne parliamo in maniera unica qui), il tecnico nerazzurro ha analizzato il match ma ha voluto dedicarsi soprattutto al lavoro svolto dall'intera dirigenza. In settimana, infatti, è avvenuto il rinnovo di Lautaro Martinez, qui i dettagli, fino al 2026 ma, a breve, sono previsti anche quelli di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

"Ho la fortuna di avere alle spalle una società forte - conferma il tecnico nerazzurro a Sky Sport - che mi aiuta in tutte le cose. Normale che il rinnovo di Lautaro sia importantissimo, aspettiamo quelli di Brozovic e Barella. Tutto è più facile quando hai una società forte".

L'ex allenatore della Lazio è poi ritornato sulla prestazione di Correa che, prima del gol, non stava svolgendo un'ottima partita, infatti, in panchina erano già pronti dei cambi.

"Correa fuori? Assolutamente no, stava facendo quello che doveva fare". Ha concluso il tecnico dell'Inter che, adesso, non ha il tempo di rifiatare perché è alle porte la sfida valida per i gironi di Champions League in programma in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol in programma mercoledì 3 novembre alle ore 21.