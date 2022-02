Inter news, Inzaghi sorride: vicino il rinnovo di un titolarissimo

Inter news: Marotta e Ausilio piazzano un altro rinnovo.

Ivan Perisic in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore fenomenale (qui le pagelle di Genoa-Inter). Sotto la guida di Conte non aveva mai dato certezze dal punto di vista tecnico e dei risultati ma con Simone Inzaghi sembra rinato. Tanta corsa, qualità difensive e soprattutto una potenza offensiva invidiabile. Tanti gol per il croato in stagione, tutti arrivati da esterno di sinistra nel 3-5-2 nerazzurro. Tra prestazioni e gol pesanti, l'ex Bayern si guadagnato il tanto agognato rinnovo del contratto. Fino a poco tempo fa, vista la scadenza del contratto nel 2022, sembrava potesse lasciare Milano, ma così non sarà.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti il rinnovo sarebbe vicino. Dopo il derby di Coppa Italia contro il Milan ci sarà un nuovo incontro tra la società e l'entourage del calciatore croato. Ivan Perisic sembra aver accettato la proposta dell'Inter, ovvero un biennale a 4,5 milioni a stagione (e non 6, cifra chiesta inizialmente dal croato). Dunque il "sì" dell'ex Bayern sarebbe dietro l'angolo. L'Inter dunque dalla prossima stagione potrà contare su Perisic e Gosens per la fascia sinistra. Due esterni top, senza contare il jolly Dimarco.

Intanto Marotta e Ausilio dopo aver quasi piazzato i rinnovi di Brozovic e Perisic pensano a rinforzare ulteriormente la rosa di Inzaghi. In tal senso, i nomi in ballo sono tanti, ma nelle ultime ore sembra esser spuntato un nuovo calciatore nel mirino dell'Inter (qui i dettagli). Adesso però testa al campo per i Campioni d'Italia, che dovranno affrontare il Milan in Coppa Italia.