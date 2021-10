Inter news, Inzaghi sorprende tutti: 2 big vanno in panchina

Inter news, Inzaghi, in vista della gara di domani (domenica 31 ottobre) contro l'Udinese, è pronto a sorprendere tutti con due mosse inaspettate. Potrebbero infatti riposare si Lautaro Martinez sia Nicolò Barella.

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, svela la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo e balza subito all'occhio una possibile esclusione eccellente. Lautaro Martinez sembra infatti destinato ad accomodarsi in panchina. Il tecnico sarebbe intenzionato ad affidare l'attacco al tandem Edin Dzeko-Joaquin Correa. Il Toro è a secco dalla trasferta di Reggio Emilia di sabato 2 ottobre, vinta dai nerazzurri per 2 a 1. La ragione di questa scelta risiede probabilmente nella volontà di risparmiare l'attaccante i vista dei due delicati scontri: mercoledì 3 novembre contro lo Sheriff in Champions League e domenica 7 novembre quando andrà in scena il derby contro il Milan.

Per il resto in difesa si rivedrà Milan Skriniar che, contro l'Empoli, aveva lasciato il posto a Danilo D'Ambrosio. Potrebbe riposare Stefan De Vrij (per le stesse ragioni di Lautaro). Al suo posto sarebbe pronto Andrea Ranocchia. Il terzetto difensivo, secondo la Gazzetta, dovrebbe completarsi con l'impiego di Alessandro Bastoni. A centrocampo occasione per rifiatare anche per Nicolò Barella che, probabilmente, sarà sostituito da Arturo Vidal. Marcelo Brozovic sarà ancora in cabina di regia mentre Hakan Chalanoglu avrà una nuova occasione per dimostrare che il livello delle sue performance è quello visto nella prestazione contro il Genoa (nel primo turno di campionato). I padroni delle fasce dovrebbero essere infine Ivan Perisic e Denzel Dumfires (anche lui in cerca di riscatto).

Intanto proprio su Marcelo Brozovic, nelle ultime ore, è emerso un retroscena di mercato. Il Paris Saint Germain avrebbe infatti recapitato un'offerta al centrocampista croato che, ricordiamo, ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Qui potete trovare il nostro approfondimento.