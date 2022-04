Inter news, Inzaghi si toglie qualche sassolino: le parole del tecnico

Inter news, Simone Inzaghi parla dopo la partita.

Il tecnico nerazzurro vince per la prima volta un derby che gli consente di accedere alla finale di Coppa Italia contro la vincitrice tra Fiorentina e Juventus che si sfideranno domani all'Allianz Stadium. Grande soddisfazione per Inzaghi che riesce a portare la squadra nerazzurra in fondo alla competizione dopo undici anni dopo quell'Inter-Palermo che fu l'ultimo trofeo vinto prima dello scudetto della scorsa stagione. Di seguito, le parole dell'allenatore interista che si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.

Inzaghi ha detto: "I ragazzi sono stati fantastici. Volevamo sia il derby che la finale, abbiamo giocato altri derby, ma questo era importantissimo. Dall'8 luglio lavoriamo per ottenere questi risultati e adesso bisogna continuare così. Il calo? Siamo stati lucidi a in quel mese e mezzo in cui abbiamo avuto un calendario molto impegnativo. Abbiamo vinto la Supercoppa e abbiamo speso tanto nel doppio confronto contro il Liverpool, perdendo anche qualche punto in campionato. Ci hanno criticato molto, ho incassato le critiche costruttive, non ho ascoltato quelle create. Prima ci davano tutti per favoriti, poi ci hanno tagliati fuori. Noi vogliamo lottare su tutti i fronti".

Poi Inzaghi ha aggiunto: "Correa? Noi abbiamo cinque attaccanti che stanno tutti bene, ma l'allenatore deve fare, poi, delle scelte difficili. In Supercoppa i cambi ci hanno fatto vincere un trofeo, poi siamo stati un mese e mezzo a parlare dei cambi che facevo. Primo derby vinto? Mi fa enormemente piacere per questi tifosi meravigliosi e stasera il pubblico è stato incredibile e siamo contenti di aver dato ai tifosi questa soddisfazione. Non andavamo in finale da Inter-Palermo e oggi siamo ancora in corsa su tutti i fronti".