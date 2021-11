Inter news, Inzaghi ruota ancora: due big riposeranno contro lo Sheriff

Inter news: Inzaghi cambierà ancora contro lo Sheriff Tiraspol. Qui i dettagli per seguire il match.

Per la trasferta in Moldavia, valida per il match dei gironi di Champions League, in programma mercoledì 3 novembre alle 21 non dovrebbero giocare dal primo minuto Alessandro Bastoni ed Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al posto del difensore, che è stato titolare contro l'Udinese, ci dovrebbe essere Federico Dimarco. Arturo Vidal, dopo aver smaltito l'influenza, potrebbe trovare una maglia dall'inizio e far rifiatare il calciatore turco, che dovrebbe essere gestito anche in vista della sfida contro il Milan di domenica 7 novembre.

In Europa, poi, Matteo Darmian prenderà il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra ma soprattutto ritornerà la coppia d'attacco titolare composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L'argentino non ha giocato contro i friulani ed è entrato soltanto a pochi minuti dalla fine della gara quando il match era già sul risultato di 2-0. Scalpitano Alexis Sanchez e Stefano Sensi, infatti, quest'ultimo prima della gara di ieri, 31 ottobre, ha confermato di aver recuperato e di stare bene fisicamente.Correa, in piena fiducia dopo la doppietta, ne parliamo qui, sarà utilizzato come arma a partita in corso. Confermatissimi Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij. L'olandese ritorna negli undici dopo aver concesso il posto contro l'Udinese ad Andrea Ranocchia.