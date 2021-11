Inter news: Inzaghi rompe gli indugi. Le parole inaspettate su un big

Inter news: tiene banco la questione rinnovi.

Un Inzaghi a tutto campo è entrato ieri con personalità sull'argomento. A margine della sfida contro l'Udinese, come ripreso da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha spiegato: "È normale che il rinnovo di Lautaro sia importantissimo per noi e per quello che rappresenta il Toro per la squadra. Adesso aspettiamo quelli di Barella e di Brozovic". Un messaggio insomma chiaro, specie in direzione della posizione del centrocampista croato. Quella di Brozovic è infatti la situazione più intricata.

Sul quotidiano si legge: "Vuole un nuovo accordo da big ma al momento non si è ancora seduto al tavolo della trattativa visti i continui cambi di agente. Ora che è tutto in mano al papà-agente e al suo avvocato, l’Inter spera di poter accelerare le manovre alla ricerca della nuova intesa. L’idea del club è di proporre al croato un accordo simile a quello di Barella, ma nessuno al momento sa se questo può bastare".

Intanto, l'assist è arrivato proprio da Inzaghi. "Sempre più dentro al mondo Inter, talmente in profondità da cominciare a parlare e ragionare quasi da manager", l'annotazione del giornale. "Le parole di ieri di Inzaghi sembrano allora un appello anche alla controparte e non solo al club: un modo sereno di invitare tutti al dialogo, mettendo al centro delle discussioni il bene dell’Inter e la voglia di vincere ancora, tutti insieme".

Giovedì potrebbe essere il giorno giusto, invece, per l'annuncio del rinnovo con Barella. Durata fino al 2026. Le cifre? 4,5milioni (per il primo anno) a salire.