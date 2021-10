Inter news: Inzaghi rivoluziona tutto contro la Juventus

Inter news: Simone Inzaghi 'rivoluzionerà' la squadra contro la Juventus.

È quanto emerso, nelle ultime ore, in vista del derby d'Italia in programma domenica (fischio di inizio ore 20.45). "Cambieranno gli interpreti" conferma oggi, giovedì 21 ottobre, la Gazzetta della Sport. "In fascia destra si rivedrà Matteo Darmian, certamente più disciplinato di Denzel Dumfries, più attento a leggere la partita anche a palla lontana. In difesa - scrive Davide Stoppini nel suo approfondimento - si riprenderà la maglia da titolare Alessandro Bastoni: è vero che anche lui, come Federico Dimarco, è stato visto arrivare con costanza al limite dell’area dello Sheriff. Ma le caratteristiche dei due sono chiaramente differenti e la tenuta difensiva del numero 95 è certamente superiore rispetto all’ex Verona". E poi: c'è Arturo Vidal che, dopo il gol contro lo Sheriff, punta a una maglia da titolare contro la Juventus. Attenzione, però. "Inzaghi ritroverà anche Hakan Calhanoglu: il ballottaggio tra il cileno e l’ex milanista animerà la vigilia - assicura il principale quotidiano sportivo italiano - E il turco regalerebbe a Inzaghi una buona gestione del pallone, la capacità di dettare i ritmi garantendo un aiuto prezioso a Marcelo Brozovic in fase di avvio dell’azione".

Dalla ripresa degli allenamenti, fissata per oggi, il tecnico punterà molto anche sulla gestione del pallone in vista della gara contro la Juventus. "È qui che deve crescere l’Inter - conferma la Gazzetta dello Sport - Martedì qualcosa si è visto, ma solo nella parte finale, solo dopo il 3-1, quando anche gli avversari avevano ormai mollato la presa. L’Inter, dall’inizio della stagione a oggi, è sempre parsa una squadra obbligata ad andare a mille all’ora, alla continua ricerca dell’area avversaria". Nel suo approfondimento, Davide Stoppini fa notare come comunque che "anche l’Inter ha giocatori in grado di far male all’avversario in contropiede. E ogni tanto non sarebbe male sfruttare quest’arma".