Inter news: Inzaghi rivoluziona la difesa. Fuori un big

Inter news: Inzaghi rivoluziona in difesa. Fuori un big.

Si possono così sintetizzare le ultime notizie sulla probabile formazione dell'Inter che, questa sera (mercoledì 3 novembre), affronterà la decisiva trasferta di Champions League contro lo Sheriff (fischio d'inizio ore 21). Il tecnico piacentino sembra infatti intenzionato a mandare in panchina uno dei tre pilastri difensivi: Alessandro Bastoni. Al suo posto, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe giocare Federico Dimarco. Le 'sorprese' di Inzaghi, però, non finiscono qui. A centrocampo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Arturo Vidal. Il sacrificato? Hakan Calhanoglu. O meglio: il 'risparmiato' sarebbe il giocatore turco. Motivo? Inzaghi lo vorrebbe lanciare dal 1' domenica sera contro il Milan: la ex squadra di Calhanoglu. Il titolare della corsia di destra, a centrocampo, potrebbe essere Matteo Darmian mentre Denzel Dumfries dovrebbe partire dalla panchina. Non ci sono dubbi, secondo il quotidiano romano, invece per quanto riguarda l'attacco: la coppia sarà quella 'titolare' composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Dalla panchina dovrebbero dunque partire Joaquin Correa, autore della doppietta risolutiva contro l'Udinese, e Alexis Sanchez che, ormai, sembra sempre più vicino a recuperare la miglior forma. Alla luce di queste informazioni, dunque, la probabile formazione è la seguente: Handanovic; Dimarco, De Vrij, Skriniar; Perisic, Vidal, Brozovic, Barella, Darmian; Lautaro, Dzeko.

Intanto la giornata dell'Inter si apre con la notizia dell'accordo per il prolungamento di contratto fra la società e il suo top player: l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. L'intesa sarebbe ormai granitica e mancherebbe solo la firma che verrà posta quando il presidente, Steven Zhang, tornerà in Italia. Qui potete trovare il nostro approfondimento.