Inter news: Inzaghi “ribalta” tutto prima dello Sheriff

Inter news: Simone Inzaghi potrebbe non presentare la coppia Dzeko-Lautaro contro lo Sheriff.

Il tecnico nerazzurro, nonostante gli ultimi aggiornamenti confermino la presenza degli attaccanti titolari, starebbe effettuando della valutazioni durante la riunione dell'area tecnica prima di ufficializzare gli undici titolari. Secondo quanto riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, l'allenatore vorrebbe prendere in considerazione anche Alexis Sanchez e Joaquin Correa perché sono entrambi in un ottimo momento psicofisico. La scelta definitiva potrebbe essere dettata anche in vista del match contro il Milan in campionato, in programma domenica 7 novembre alle 20.45. L'ex Lazio scalpita dopo la doppietta che ha permesso alla sua squadra di battere, domenica 31 ottobire, l'Udinese.

Inoltre, per la sfida di stasera lo staff tecnico nerazzurro ha proiettato molti video sulle ripartenze degli avversari, vero punto di forza della squadra di casa (ne parliamo anche qui). Difensori e centrocampisti sono chiamati alla massima attenzione nel coprire gli spazi aperti. Proprio per questo motivo, Inzaghi dovrebbe scegliere un centrocampo più dinamico ed equilibrato composto da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ed Arturo Vidal. Il cileno, che ha parlato del suo futuro in questo articolo, dovrebbe avere la meglio sul collega, Hakan Calhanoglu. In caso di vittoria, i nerazzurri, scavalcherebbero proprio i moldavi al momento secondi in classifica a quota sei punti.