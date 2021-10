Inter news: Inzaghi ribalta la formazione. Fuori anche Barella

Inter news: Inzaghi ribalta la formazione. Fuori anche Nicolò Barella.

Il tecnico, oggi (domenica 31 ottobre), nella gara contro l'Udinese opterà per il turn over nei ruoli chiave. Il motivo? Contro i bianconeri si apre la settimana di fuoco per l'Inter: dopo la sfida di San Siro, ci saranno infatti la decisiva trasferta di Champions League contro lo Sheriff e il derby contro il Milan. "Ecco perché potrebbero rifiatare, almeno dal primo minuto, i due giocatori con il minutaggio più alto in questa stagione, Handanovic a parte - conferma la Gazzetta dello Sport in edicola oggi -. De Vrij in difesa dovrebbe lasciare il posto a Ranocchia, che vede dunque l’esordio stagionale dal primo minuto. E a centrocampo turnover possibile anche per l’intoccabile Barella: Vidal è candidato a un posto tra gli undici, con Calhanoglu sul centrosinistra". Contro l'Udinese, però, si rivedrà Milan Skriniar tenuto a riposo nella vittoriosa trasferta di Empoli. "In avanti - anticipa Davide Stoppini nel suo articolo - ballottaggio Correa-Sanchez per il posto vicino a Dzeko. Sulla fascia destra spera nel rilancio anche Dumfries che torna a San Siro dopo l’intervento su Alex Sandro nel finale del match con la Juve".

Barella, dunque, potrebbe osservare un turno di riposo in vista delle due sfide decisive prima della sosta per le nazionali. Intanto il centrocampista della Nazionale è a un passo dal prolungamento contrattuale con l'Inter. Barella avrà un ingaggio che passerà dai 2,5 milioni di euro annui attualmente percepiti, ai cinque milioni di euro. Un riconoscimento molto importante per un giocatore che è diventato un pilastro della squadra nerazzurra e che è uno dei designati a poter diventare il futuro capitano dopo Samir Handanovic. Qui potete trovare il nostro approfondimento.