Inter news, Inzaghi recupera un'altra pedina in vista della Juve

Inter news: Hakan Calhanoglu sarà disponibile per il match contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarebbero stati programmati esami strumentali per il ragazzo che, in occasione della sfida contro lo Sheriff non è stato convocato, ne parliamo anche qui. L'ex Milan, dopo un colloqui con Simone Inzaghi, è stato tenuto a riposo per consentirgli di recuperare dalla botta alla caviglia rimediata in Nazionale.

Il numero 20, infatti, è sostituito da Roberto Gagliardini nella gara contro la Lazio, nella quale è subentrato per pochi minuti nel secondo tempo, e da Arturo Vidal in Champions League contro i moldavi. Sarà proprio con il cileno il ballottaggio in vista della gara contro la formazione di Massimiliano Allegri in programma domenica, 24 ottobre, a San Siro.

L'ex Barcellona dopo il gol ha mostrato entusiasmo e soprattutto voglia di essere centrale nel progetto iniziato da Inzaghi. Inoltre, le deludenti prestazioni evidenziate da Chalanoglu potrebbero indurre il tecnico a variare le gerarchie per il suo centrocampo. Le caratteristiche di Vidal garantirebbero maggior equilibrio, più copertura e soprattutto tanti inserimenti. Strategia tattica che ha prodotto risultati soddisfacenti in occasione della seconda rete siglata proprio contro lo Sheriff Tiraspol. La notizia fondamentale però è il recupero dell'intera rosa. Nel match di ieri, 19 ottobre, si è rivisto anche Stefano Sensi dopo l'infortunio al ginocchio avvenuto contro la Sampdoria.

Il match contro i bianconeri sarà diretto da Mariano. Qui leggerete ulteriori dettagli.