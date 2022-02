Inter news, Inzaghi può sorridere: quanti recuperi in vista del Genoa

Inter news, per il Genoa, Simone Inzaghi recupera qualche uomo.

Dopo la bruttissima sconfitta in campionato per 0-2 contro il Sassuolo, con le reti di Raspadori e Scamacca, l'Inter deve ritrovare immediatamente la strada per la vittoria che manca da tre turni - uno solo punto, contro il Napoli, in tre gare - e la prossima fondamentale sfida sarà al Marassi contro un Genoa che è alla disperata ricerca di punti per provare ad imbastire la propria rimonta per arrivare alla salvezza, cosa che, in questo momento, appare molto lontana.

Proprio in vista della partita di venerdì, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi può sorridere per quanto concerne il recupero di alcuni uomini, a partire da Marcelo Brozovic, la cui assenza è stata subita in maniera incredibile dalla squadra ieri sera, ma anche quello di Alessandro Bastoni, che tornerà dopo le due giornate di squalifica. Ma anche per Robin Gosens potrebbe esserci la prima convocazione, dopo l'infortunio che si porta dietro dalla partita di Champions League contro lo Young Boys quando vestiva ancora la maglia dell'Atalanta. Per Correa, invece, il ritorno potrebbe esserci nel turno successivo contro la Salernitana.

Dopo un periodo buio, adesso è il momento di non fare proclami e di lavorare per trovare le necessarie energie fisiche e mentali dopo aver dilapidato colpevolmente tutto il vantaggio che era stato accumulato in classifica, perdendo anche il primato. Simone Inzaghi lo sa bene ed è per questo che vuole che la squadra resti sul pezzo per questa parte finale di stagione, con il recupero di alcuni uomini molto importanti che si avvicina sempre di più.