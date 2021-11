Inter news, Inzaghi preoccupato per le condizioni due uomini

Internews, neanche il tempo di godersi la vittoria contro il Napoli capolista che è già ora di pensare alla prossima sfida.

E' questa la condizione che impone questa stagione dai ritmi più che serrati, dove le sfide sono intervallate a tre giorni l'una dall'altra. E se ieri sera, Domenica 21 novembre, i nerazzurri hanno battuto gli uomini di Luciano Spalletti in una sfida pesantissima on ottica corsa scudetto, mercoledì ci sarà un altro match decisivo. Ad attendere l'Inter infatti ci sarà lo Shakthar, in un match che, qualora arrivassero i tre punti, potrebbe consegnare l'accesso agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. Ma in che condizioni arriva la squadra a questo importante appuntamento?

Simone Inzaghi, riporta la Gazzetta dello Sport, è preoccupato per le condizioni di due elementi, che ieri hanno lasciato il campo acciaccati. Il primo ad uscire è stato Joaquin Correa, che ha accusato un piccolo dolore. Secondo il quotidiano non ci sarebbe particolare apprensione, ma oggi verranno svolte nuove valutazioni. Al suo posto è pronto Edin Dzeko, che ieri è sceso in campo nella parte finale del match. Il secondo giocatore non al meglio è Nicolò Barella, che si trascina un piccolo problema già dal derby. Mercoledì potrebbe vedersi Arturo Vidal dal primo minuto. L'allenatore dovrà dosare sapientemente gli impegni, visto che gli impegni sono molto ravvicinati tra loro. Ed n vista della gara decisiva per il cammino europeo due titolari sembrano già essere decisi.