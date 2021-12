Inter news, Inzaghi perde Correa: i tempi di recupero

Inter news, nella giornata di ieri è arrivato l'esito degli esami volti ad accertare le condizioni di Joaquin Correa.

L'argentino si è infortunato nel corso del match di sabato pomeriggio, 4 dicembre, che ha visto i nerazzurri rendersi protagonisti di una grandissima performance contro la Roma di José Mourinho. L'attaccante argentino, titolare dopo il forfait un pò a sorpresa di Lautaro Martinez, ha giocato probabilmente la miglior partita da quando veste la maglia nerazzurra (pur non essendo andato in gol), e per questa ragione il suo stop rappresenta ancora di più una tegola per Simone Inzaghi. Il tecnico infatti dovrà rinunciare a Correa nel suo momento migliore, anche se non dovrà affrontare, da qui alla pausa natalizia, un calendario proibitivo (al netto del match di oggi al Bernabeu contro il Real Madrid).

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha svelato quelli che dovrebbero essere i tempi di recupero. Innanzitutto gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. In sostanza il 2021 dell'attaccante ex Lazio è finito. Per smaltire tale infortunio sarà necessario un periodo di riposo di almeno 4 settimane. La speranza di Inzaghi è quella di poter avere a disposizione Correa già per la gara contro il Bologna, scrive la rosea, che avverrà al rientro dalla pausa natalizia, prevista per giovedì 6 gennaio.