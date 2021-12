Inter news, Inzaghi parla della partita: tutta la delusione del tecnico

Inter news: Simone Inzaghi parla prima della partita contro lo Spezia ai microfoni di Dazn.

Il tecnico nerazzurro si è soffermato a parlare della gara di oggi in cui la sua squadra avrà una grande emergenza in difesa con soli tre giocatori a disposizione nel reparto, ovvero D'Ambrosio, Skriniar e Dimarco, con Alessandro Bastoni che non potrà essere della gara a causa di una gastroenterite che lo ha colpito nella notte e che rappresenta un bel problema per lo stesso tecnico nerazzurro, contro uno Spezia che vorrà sicuramente andare a caccia di preziosi punti salvezza.

Ecco le parole di Inzaghi: "Ho la fortuna di avere una squadra di professionisti che si allena nel migliore dei modi. Stasera purtroppo siamo in emergenza in difesa, ma giocherà gente che si allena sempre bene e per questo su di loro non ho dubbi. Bastoni? Alessandro oggi non sarà disponibile, purtroppo stanotte ha avuto una gastroenterite. Abbiamo fuori anche Darmian, Ranocchia, Kolarov e de Vrij. Siamo un po' in emergenza, ma vediamo, non ci sono problemi".

Insomma, dopo i tanti infortuni muscolari, anche il problema accorso ad Alessandro Bastoni che può rendere la partita più insidiosa, contro giocatori molto rapidi che possono mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Vedremo come la squadra di Inzaghi approccerà la gara contro l'ex Thiago Motta, perchè vincere oggi metterebbe molta pressione nei confronti di Milan e Napoli che precedono in classifica la squadra nerazzurra. Questa sera, dunque, vietato sbagliare per arrivare nel migliore di modi alla partita contro la Roma di sabato.