Inter news, Inzaghi panchina Calhanoglu. Ecco la carta a sorpresa

Inter news: Inzaghi panchina Calhanoglu.

È la notizia che emerge, in queste ultime ore, in vista della partita di questa sera (mercoledì 3 novembre) contro lo Sheriff. Una gara fondamentale per il proseguo del cammino in Champions League. D'altronde Inzaghi dovrà sapientemente gestire le energie siccome domenica 7 novembre ad attendere i nerazzurri ci saranno gli uomini di Stefano Pioli, per il derby di Milano. La sfida ai rossoneri assume un valore chiave per la corsa Scudetto (anche se siamo solo all'inizio di novembre), all'interno della quale è iscritto anche il Napoli (avversario dell'Inter nel prossimo turno, domenica 21 novembre).

Ecco perché la formazione che affronterà lo Sheriff, secondo Tuttosport, sarebbe pressoché decisa. Difesa titolare confermata in blocco. Milan Skriniar, Stefan De Vrij (che ha riposato contro l'Udinese) e Alessandro Bastoni (occhio a Federico Dimarco che potrebbe insidiarlo in extremis) comporranno il trio che giocherà di davanti al capitano Samir Handanovic. A centrocampo Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono i favoriti. Chalanoglu, come detto, non ci sarà. La terza maglia dovrebbe andare ad Arturo Vidal. Sulle fasce Matteo Darmian supera la concorrenza di Denzel Dumfries, mentre a sinistra Ivan Perisic viene confermato dopo la grande prestazione di Domenica scorsa. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Marrinez partiranno titolari. Correa (reduce dalla doppietta contro l'Udinese) e Sanchez (che viene da ottime prestazioni, su tutte quella di Empoli) partiranno dalla panchina, pronti a spaccare la gara in corso d'opera qualora ce ne fosse bisogno.

Intanto la giornata dell'Inter si è aperta con la notizia dell'intesa di massima fra il presidente Steven Zhang e l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta. L'ad rinnoverà il suo contratto fino al 2025. Manca solo la firma che dovrebbe arrivare quando Zhang tornerà in Italia. Qui potete trovare il nostro approfondimento.