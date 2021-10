Inter news: Inzaghi 'non le manda a dire' su Calhanoglu e Handanovic

Inter news: Inzaghi 'non le manda a dire' su Hakan Calhanoglu e Samir Handanovic.

Si può riassumere così l'intervento del tecnico dopo la fondamentale vittoria di ieri sera (martedì 19 ottobre) contro lo Sheriff. Al termine della gara (qui potete rivivere le emozioni del 3-1), Inzaghi "non ha voluto dare corda a Fabio Capello che dagli studi di Sky ha evidenziato l'incertezza di Handanovic sulla punizione dell'1-1" evidenzia Tuttosport in edicola oggi. L'allenatore ha infatti risposto: "Come possono sbagliare un gol i suoi compagni, può a volte sbagliare anche lui, ma devo rivedere la rete subita e comunque il nostro capitano rimane un nostro punto di forza". Inzaghi ha così fornito un'altra dimostrazione della teoria "a San Siro cammina un grande allenatore" come abbiamo sottolineato in questo articolo.

Non solo. Il tecnico è intervenuto anche su Calhanoglu che, un po' a sorpresa, è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita contro lo Sheriff. Tanto telegrafico, quanto efficace il messaggio di Inzaghi: "Confido di recuperare presto anche Calhanoglu" ha detto al termine della gara. Insomma: non esiste un 'caso turco'. Il giocatore resta centrale nelle idee di gioco dell'allenatore e ha solo bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione sia fisica che mentale dopo l'esaltante avvio di stagione.

Inzaghi, in vista della partita di domenica contro la Juventus, ha sottolineato poi un altro aspetto fondamentale: "Possiamo migliorare ancora tanto, nonostante un gran bel gioco espresso, però dobbiamo capire quando non dobbiamo rischiare perché anche stasera (ieri, ndr) abbiamo preso quattro-cinque pericolose per errori tecnici nostri".