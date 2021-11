Inter news, Inzaghi non le manda a dire e suona la carica

Inter news: questa sera (mercoledì 3 novembre) andrà in scena il match contro lo Sheriff. L'incontro potrebbe rivelarsi deciso per la Champions League dei nerazzurri.

Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, detta la linea: “Serve una partita da Inter, a misura europea”. Inzaghi è stato infatti chiaro nella conferenza stampa della vigilia (qui tutte le sue dichiarazioni) sull’atteggiamento che la sua squadra dovrà tenere. Contro i moldavi sarà una partita da dentro o fuori e dopo la vittoria contro l’Udinese i nerazzurri sono chiamati a dimostrare il loro valore anche in Europa. L’allenatore si aspetta una grande gara da tutti. L'inter, come noto, affronterà lo Sheriff: vera e propria rivelazione del gruppo D - attualmente in testa al girone a 6 punti con il Real Madrid - e con una vittoria i nerazzurri (attualmente a quota 4) potrebbero sorpassarlo e potarsi al primo o al secondo posto (tutto dipenderà dal risultato di Real Madrid-Shakhtar). L'Inter arriva dalla vittoria nel match di andata del San Siro contro i moldavi ma stasera (fischio d'inizio ore 21) sarà un’altra storia. Inzaghi avverte: “Lo Sheriff non regala niente, non si battono Real Madrid e Shakhtar per caso”.

L'allenatore interista ha poi fatto il punto anche sulle potenzialità degli avversari dichiarando che ci vorrà equilibrio e concentrazione per vincere ancora, poiché si avrà di fronte una squadra abile nelle ripartenza con potenzialità chiare e individualità interessanti. Secondo il Corriere dello Sport, per questa sera Simone Inzaghi avrebbe pochi dubbi su chi schierare da titolare (qui le ultime di formazione). Possibile novità in difesa con Dimarco al posto di Bastoni, mentre sulla fascia destra ci sarà Dumfries. A centrocampo Vidal favorito su Calhanoglu. Qui potete trovare il nostro approfondimento.