Inter news, Inzaghi lo sa bene: contro lo Sheriff è una gara decisiva

Inter news: la partita contro lo Sheriff è decisiva.

Questo, almeno, è quanto sostenuto dall'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa di oggi prima della partita di domani sera contro la formazione moldava - leggi qui le parole complete dell'ex Lazio durante la conferenza. Il tecnico piacentino ha illustrato la via, togliendo ogni alibi disponibile per cercare di raggiungere l'unico risultato possibile per la sua Inter, ovvero la vittoria che garantirebbe di raddrizzare il girone e di effettuare il sorpasso in classifica proprio nei confronti del sorprendente Sheriff - leggi qui tutte le informazioni su come vedere la gara. Insomma, la partita è molto importante e l'atteggiamento di domani dovrà ricalcare le orme di quello della partita dell'andata, in cui la squadra nerazzurra, anche se con tante occasioni sprecate, è stata brava a mettere all'angolo i moldavi e a riprendere in mano la partita dopo il pareggio.

Inzaghi sa benissimo che domani non si potrà sbagliare, pertanto ha già fatto capire che l'atteggiamento dell'Inter sarà quello di una squadra affamata che ha intenzione di portare a casa il risultato massimo, con l'aggressione dell'avversario fin dall'inizio della partita, senza perdere quella pazienza che, nelle ultime gare, è stata fondamentale quando ci si è accorti che la partita era più bloccata rispetto a quanto ci si aspettasse. Insomma, come detto, niente scuse ed un solo imperativo possibile: vincere.

Sì, perchè la vittoria sarebbe molto importante per il morale e per arrivare nel migliore dei modi ad uno dei primi due snodi fondamentali del campionato, ovvero il derby che potrebbe dire tantissimo delle ambizioni di vittoria dello scudetto per la squadra nerazzurra, contro un Milan che, insieme al Napoli - avversario tra due giornate - sta tenendo un passo impressionante e sta lasciando le briciole agli avversari. Intanto il primo passo e domani, in una partita in cui è vietatissimo sbagliare.