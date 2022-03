Inter news, Inzaghi in emergenza: l'alibi Brozovic non basta più

Inter news: caduta libera per la squadra Campione d'Italia.

L'Inter pareggia a San Siro contro la Fiorentina di Italiano (qui le pagelle del match). I nerazzurri collezionano l'ennesimo pareggio e sono 7 punti nelle ultime 7 gare, insomma, media punti dimezzata rispetto a quanto visto a fine 2021. Il nuovo anno continua a sembrare quasi una maledizione per la squadra di Simone Inzaghi. Da ottobre a dicembre i Campioni d'Italia sembravano dominare il campionato italiano, vincendo e soprattutto giocando un calcio d'alto livello, ora la musica è ben diversa. Una squadra disattenta in fase difensiva, che crea tante palle gol ma non concretizza e soprattutto non riesce a portare a casa la vittoria.

Inzaghi sembra non avere alternative tattiche. Prima si pensava che l'assenza di Brozovic fosse il motivo delle disfatte nerazzurre, ma nell'ultimo mese anche col croato in campo la squadra fa fatica a far girare la palla. Gli avversari sanno come disinnescare sia Brozovic che Perisic e Inzaghi, senza alternative tattiche, sta perdendo punti importanti. Inoltre nelle ultime uscite la squadra ha dimostrato un pessimo approccio alla gara. Infatti nelle ultime 6 gare di campionato, l'Inter (oltre al match con la Salernitana), non è mai andata in vantaggio, ha sempre subito. Torino e Fiorentina entrambe finite 1-1 sono l'esempio lampante di come le rimonte della prima parte di stagione non arrivino più. Di conseguenza tutti questi pareggi e qualche sconfitta, stanno costando punti importanti nella corsa al titolo.

La Juventus sta col fiato sul collo dei nerazzurri e il Milan allunga a +6 al primo posto, Inzaghi deve trovare una svolta o rischia di sprofondare. Intanto, nel post partita D'Ambrosio ha speso parole importanti per la squadra e per i tifosi (qui le dichiarazioni complete).