Inter News, Inzaghi in allerta: "Contro di loro servirà la gara perfetta"

Archiviato il pesante ko di 4-1 subìto in casa contro l'Atalanta, la Lazio è pronta ad ospitare all'Olimpico l'Inter di Antonio Conte, quest'ultima reduce da un'abbondante vittoria per 5-2 in trasferta contro il Benevento.

Sul delicato match che si disputerà domani alle ore 15:00, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi in conferenza stampa ha detto: "Domani ci aspetta una partita contro una squadra importante come l'Inter, servirà la partita perfetta per vincere. Conosciamo il loro valore, sono fisici con giocatori forti e un grande allenatore. Dopo l'Atalanta, ci troveremo ad affrontare subito un'altra big".

Superare una squadra come l'Inter per il club di Claudio Lotito, seppur in casa, non sarà semplice, così come per il club nerazzurro non sarà semplice superare una squadra che si è comunque conquistata un posto per la Champions League 2020-2021 e che in casa dà sempre filo da torcere a tutti.