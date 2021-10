Inter news, Inzaghi ha scelto i suoi uomini: la probabile contro l'Empoli

Inter news: Inzaghi prepara la sfida contro l’Empoli.

Nemmeno il tempo di analizzare per bene il pareggio contro la Juventus, che subito Inzaghi, si fionda sulla prossima partita di campionato contro la formazione toscana nel turno infrasettimanale di mercoledì. Una partita complicata, contro una squadra che fino ad ora se l’è sempre giocata contro tutti, avendo vinto anche allo Juventus Stadium per 1-0, e che proviene da una vittoria esaltante contro la Salernitana per 4-2 con due gol proprio dell’ex nerazzurro, Andrea Pinamonti.

Per questo Inzaghi non si fida di Andreazzoli e sta già pensando alle prossime mosse per poter portare a casa i tre punti. Infatti, secondo quanto riportato da parte di Tuttomercatoweb, l’ex tecnico della Lazio avrebbe fatto le sue scelte di formazione, confermando, rispetto alla Juventus, Handanovic e tutto il pacchetto arretrato. In mezzo ci saranno di sicuro sia Brozovic che Barella, con Vidal, che dovrebbe recuperare dall’attacco influenzale, che potrebbe prendere il posto di Calhanoglu. Sugli esterni dovrebbe esserci un ricambio totale, con la fiducia data a Dumfries, dopo l’errore sul rigore contro la Juventus – leggi qui le pagelle dell’olandese – e che prenderà il posto di Darmian, e Dimarco che dovrebbe rilevare Ivan Perisic sulla sinistra.

Infine, il reparto avanzato. Edin Dzeko potrebbe beneficiare di un turno di pausa, finalmente, dopo aver fatto gli straordinari. Per questo, accanto a Lautaro Martinez, incolore contro la Juventus, c’è il ballottaggio tra il cileno, Alexis Sanchez, oramai completamente arruolato e in perfetta condizione, e Joaquin Correa, che ha finalmente smaltito l’infortunio muscolare accusato in nazionale – leggi qui le ultime sulla condizione dell’argentino.