Inter news, Inzaghi ha scelto: chi scende in campo con la Salernitana

Inter news, Simone Inzaghi ha già in mente la squadra da schierare contro la Salernitana.

Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha le idee abbastanza chiare sugli uomini dell'undici iniziale a cui affidarsi contro la squadra campana per venerdì sera. Una formazione che non si discosterà molto da quella vista nella vittoria per 4-0 contro il Cagliari a San Siro. Dall'allenamento di oggi, infatti, Inzaghi potrebbe decidere di confermare in tronco la difesa, formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni con, ovviamente, alle loro spalle, il capitano Samir Handanovic in porta.

A centrocampo, Brozovic e Barella sono gli intoccabili - quest'ultimo entrato in diffida -, così come lo è Calhanoglu che sta attraversando un grande momento di forma e lo ha dimostrato anche contro il Cagliari. Sulla fascia destra, in assenza di Darmian, Inzaghi vuole continuare a sfruttare le prestazioni positive di Denzel Dumfries, mentre un cambiamento rispetto alla scorsa partita potrebbe esserci sulla corsia sinistra, in cui Dimarco insidia Ivan Perisic, anche se quest'ultimo resta momentaneamente in vantaggio.

Infine l'attacco: potrebbe esserci la staffetta rispetto al Cagliari tra Lautaro Martinez, anch'egli in diffida, ed Edin Dzeko, con al suo fianco la riconferma di Alexis Sanchez, che oltre al gol ha fatto molto bene nell'ultima gara, tanto da essere riconfermato. Una partita da vincere, non solo per i tre punti in sè, ma anche perchè i nerazzurri aumenterebbero il distacco con una tra Napoli e Milan, o entrambe, che si sfideranno nel big match della diciottesima giornata. Vedremo se queste indiscrezioni di campo, alla fine, verranno confermate in maniera definitiva da Simone Inzaghi.