Inter news, Inzaghi e lo stacco col passato: i meriti del tecnico nerazzurro

Inter news: nei risultati ottenuti dai nerazzurri, tanto merito è di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato stamane da parte de Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico ex Lazio era arrivato sulla panchina nerazzurra tra il sostegno dei tifosi, vista la situazione di questa estate, e qualche mugugno, dopo la partenza di un allenatore che aveva appena portato un meritatissimo scudetto nella bacheca di viale della Liberazione. Ed è proprio con lo stesso Conte che si stanno notando le differenze di gestione sia del gruppo, sia della squadra in campo. Con il tecnico leccese, oggi al Tottenham, si avevano meccanismi più rigidi che, talvolta, venivano spesso bloccati da parte degli avversari e solo con la grande fisicità dei singoli, l'Inter, riusciva a portare a casa le partite.

Con Inzaghi si è avuta una tendenza inversa, perchè alla fisicità viene anteposto il gioco di squadra, delle trame molto meno rigide e che rendono l'Inter una squadra poco prevedibile per le difese avversarie - ecco spiegati, infatti, i tanti gol segnati fino a questo momento - e non era una cosa facile, visto che rispetto a squadre come Milan e Atalanta, il progetto nerazzurro ha dovuto avere un nuovo inizio. Insomma, una rivoluzione di un impianto che ha mantenuto intatti i risultati della squadra e il merito è proprio dell'allenatore piacentino che si è riuscito a calare in una realtà di una grande squadra in maniera silenziosa, ma decisa. Ma non solo il paragone con Conte. Infatti, per il Corriere dello Sport, Inzaghi è andato oltre anche rispetto alla tradizione vincente dell'Inter.

Tutti i successi nerazzurri sono arrivati con tecnici che hanno fatto della solidità la propria arma. Abbiamo parlato di Conte, ma come dimenticare Trapattoni o Bersellini, fino ai due più grandi Josè Mourinho ed Helenio Herrera. Uomini di polso che hanno reso la struttura di gioco dell'Inter, imperforabile. Inzaghi calca un solco differente rispetto a questi allenatori: è riuscito a trovare un equilibrio difensivo, dopo una prima fase di campionato in cui venivano incassati troppi gol, ed è riusciuto a mantenere la propria mentalità offensiva. I tifosi nerazzurri si augurano che tutto ciò possa portare ad un altro tricolore che vorrebbe dire seconda stella.