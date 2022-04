Inter news, Inzaghi e l'assalto allo Scudetto: tutti i trofei vinti dal tecnico

Inter news: Inzaghi vuole vincere lo Scudetto.

Dopo aver raccolto l’eredità dello scudettato Antonio Conte, Simone Inzaghi sta facendo un gran lavoro alla sua prima stagione in nerazzurro. Dopo aver dominato in Serie A negli ultimi mesi nel 2021, col nuovo anno ha trovato diverse difficoltà. Troppi punti persi, fino al match della svolta: la vittoria a Torino contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro è in piena scia Scudetto e non vuole mollare il titolo. Tanti sono i trofei alzati in carriera da Simone Inzaghi.

Una vita al servizio della Lazio, prima da calciatore, dove ha vinto tanto. Anzi tutto, in Italia. Basti pensare allo Scudetto con i biancocelesti nella stagione 99/00. Mentre in Coppa Italia ha trionfato ben tre volte, sempre nella stagione 99/00, poi nel 2004 e infine nel 2009. Stagione d’oro nel 99/00 terminata con la vittoria della Supercoppa UEFA, mentre nella Supercoppa italiana l’ex attaccante biancoceleste ha trionfato due volte: nel 2001 e nel 2010.

Da allenatore la musica sembra non essere poi così diversa. Infatti, alla guida della Lazio ha vinto una Coppa Italia nel 2019 e due Supercoppe italiane nel 2020 e nel 2018. Senza dimenticare i successi ottenuti con la primavera laziale (due Coppa Italia e una Supercoppa italiana).

Adesso Inzaghi vuole aprire un nuovo ciclo vincente con l’Inter e al suo primo anno potrebbe ancora portarsi a casa 3 trofei. Infatti ha già vinto la Supercoppa di questa stagione contro la Juventus ed è in corsa per la finale di Coppa Italia ma soprattutto per lo Scudetto, obiettivo principale del tecnico e dell’Inter.