Inter news, Inzaghi: "Destino nelle nostre mani. Testa al derby"

Inter news: Simone Inzaghi è soddisfatto della vittoria maturata contro lo Sheriff.

La squadra nerzzurra, grazie al 3-1 in Moldavia( qui le pagelle)https://www.interdipendenza.net/internews/sheriff-inter-le-pagelle-giu-le-mani-da-brozovic-il-faro-nerazzurro-149477, si porta al secondo posto nel girono, alle spalle del Real Madrid. Secondo il tecnico, questo risultato è importante per dare consapevolezza e fiducia a tutto il gruppo. "Stasera abbiamo sistemato la classifica, ora - ha evidenziato l'allenatore - il destino è nelle nostre mani e dobbiamo disputare le ultime due gare con molta attenzione".

Non c'è tempo per distrarsi perché soltanto domenica, 7 novembre, è in programma la sfida contro il Milan per rendere la corsa al titolo ancora più avvincente. Proprio su questo impegno, Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione dichiarando: "Ora testa al derby. Bisognerà essere bravi nel preparae la parita nel migliore dei modi nei prossimi giorni".

Il ritorno dalla Moldavia è molto lungo ed i nerazzuri avranno poco tempo per allenarsi. Problema che invece non avranno i rossoneri che hanno giocato in casa, a San Siro contor il Porto". Prima della gara contro la formazione di Stefano Pioli potrebbe arrivare anche una notizia molto importante sul rinnovo del contratto di Nicolò Barella. A rendere pubblica l'informazione, come vi spieghiamo in questo articolo, è il direttore sportivo, Piero Ausilio prima della gara contro lo Sheriff Tiraspol.