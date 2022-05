Inter news, Inzaghi alle prese con il mistero Gosens

Inter news, l'impiego di Robin Gosens diventa un mistero.

L'esterno tedesco è stato acquistato nella scorsa sessione invernale di calciomercato dall'Atalanta ed è stato l'acquisto di diamante della squadra nerazzurra che, di fatto, ha costruito una catena di sinistra di tutto rispetto con l'ex atalantino e Ivan Perisic da quella parte. All'inizio della sua avventura interista, il giocatore, è arrivato con un problema fisico che lo ha costretto a stare lontano dal campo, ma di sicuro, come ha riportato nel suo approfondimento odierno la Gazzetta dello Sport, nel medio termini ci si aspettava un impiego di maggiore portata.

Infatti, secondo quanto riportato dalla rosea, dall'arrivo del tedesco, in settanta giorni, il giocatore ha messo insieme la miseria di 144 minuti in campo. Troppo poco per chi è uno dei migliori interpreti nel ruolo di quinto di centrocampo. E' vero che la stagione di Perisic, fino a questo momento, è stata stratosferica e che è difficile togliere dal campo il croato, ma è altrettanto vero che è strano vedere fuori dal campo un giocatore come Gosens per così tanto tempo - addirittura zero minuti nella partita di ieri sera contro l'Empoli e mai ha iniziato una partita da titolare.

Simone Inzaghi ripete in maniera diplomatica che si ritiene molto fortunato ad avere dei giocatori come Perisic e Gosens, che gli permettono una grande facoltà di scelta. Vedremo in queste ultime tre partite contro Juventus, Cagliari e Sampdoria se il giocatore riuscirà ad aumentare il suo score, di sicuro la decisione che dovrà prendere lo stesso Inzaghi tra lui e Perisic non sarà affatto semplice. Gosens scalpita da tempo e ha dimostrato, come fatto in semifinale di Coppa Italia, di poter essere un'arma molto importante per questa Inter.