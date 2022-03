Inter news, infortunio di de Vrij: arriva l'esito degli esami

Inter news, brutte notizie per Stefan de Vrij.

Il difensore olandese, nella partita di ieri vinta contro il Liverpool, è stato tra i migliori in campo, ma all'inizio del secondo tempo Simone Inzaghi lo ha lasciato in panchina, sostituendolo con Danilo D'Ambrosio, a causa di un risentimento muscolare. Per il giocatore, nella giornata di oggi, erano attesi gli esami strumentali con i relativi risultati per capire l'entità dell'infortunio e per capire se ci potrà essere la possibilità per i nerazzurri di schierarlo nella delicatissima sfida di campionato contro il Torino.

Proprio per questo, è arrivato l'esito degli esami, con il relativo comunicato ufficiale della società nerazzurra: "Esami clinici e strumentali per Stefan de Vrij questo pomeriggio all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Insomma, molto probabilmente de Vrij non sarà presente nella trasferta di Torino e dovrà guardare i compagni da casa.

In attesa di capire l'esito degli esami di Brozovic, anche lui uscito infortunato ieri e a forte rischio per domenica, Inzaghi dovrà ridisegnare la linea dei tre difensori che dovrebbe prevedere gli stessi uomini che hanno giocato il secondo tempo di Anfield con D'Ambrosio sul centro-destra, Skriniar centrale e Bastoni sul centro-sinistra, senza scartare l'opzione Federico Dimarco che potrebbe essere un'arma utile fin dall'inizio. Dall'infermeria non arrivano buone notizie, vedremo cosa si inventerà Inzaghi contro la squadra di Ivan Juric, allenatore che ha sempre messo in difficoltà la squadra nerazzurra ogni volta che l'ha incontrata e che sente parecchio la partita.