Inter news: incredibile cos'è successo allo stadio. Tutti a bocca aperta

Inter news: incredibile cos'è successo allo stadio. I presenti sono rimasti a bocca aperta.

Pochi minuti prima di Inter-Udinese (segui la partita in diretta cliccando qui), c'è stata una proposta di matrimonio. La notizia è stata diffusa dal giornalista de La Repubblica, Franco Vanni, tramite il suo profilo Twitter. Alla ragazza, che indossa la maglia numero 20 di Hakan Calhanoglu, è stato dedicato uno striscione dal futuro marito con la scritta "Mi vuoi sposare?". D'altronde, si sa, San Siro è lo stadio delle particolarità. Soltanto qualche settimana fa, infatti, vi abbiamo parlato, in questo articolo, della signora Giancarla. Alla nonnina, abbonata ai nerazzurri da 35 anni è stata anche regalata una maglia con il numero dei sui anni: 84.

Insomma: ora non resta che attendere che un ulteriore regalo alla futura sposa arrivi direttamente dall'Inter nella delicata sfida contro l'Udinese. Per l'occasione Simone Inzaghi ha sorpreso un po' tutti: a centrocampo ha infatti schierato Nicolò Barella che, alla vigilia, veniva dato in panchina per poter rifiatare in vista delle due sfide decisive contro lo Sheriff, in Champions League, e contro il Milan in campionato. Invece a non partire titolare è stato Arturo Vidal che tutti, all'inizio, davano in campo. E ancora: in attacco Inzaghi ha scelto di affidarsi alla coppia Correa-Dzeko rinunciando ad Alexis Sanchez che, nella trasferta di Empoli, aveva offerto una prestazione da applausi.

Fra i tifosi dell'Inter, infine, tiene banco anche la voce di un possibile ritorno in panchina di Antonio Conte. A quanto si apprende, l'ex tecnico sarebbe stato contattato dal Tottenham per prendere il posto di Espirito Santo dopo l'ultima sconfitta in Premier League. Leggi qui il nostro approfondimento.