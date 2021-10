Inter news: importanti aggiornamenti su Perisic. In avanti è l'ora di Sanchez

Inter news: ci sono aggiornamenti su Ivan Perisic e dovrebbe scoccare l'ora di Alexis Sanchez.

Tuttosport, in edicola questa mattina (mercoledì 27 ottobre), riporta la notizia secondo la quale, contro i toscani, si dovrebbe vedere un ampio turnover. Partendo dalla difesa il giocatore che necessita, secondo il quotidiano torinese, di maggiore riposo è Stefan De Vrij. L'olandese potrebbe accomodarsi in panchina e al suo posto è pronto a subentrare Andrea Ranocchia. Saranno presenti invece sia Milan Skriniar che Alessandro Bastoni. A quest'ultimo in diverse occasioni è stato preferito Federico Dimarco ma, questa sera, l'ex Primavera dovrebbe essere impiegato sulla fascia sinistra.

Perisic, nello scontro diretto contro la Juventus, è uscito dal campo stremato e, oggi, dovrebbe accomodarsi in panchina. Sul lato opposto solito ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Quest'ultimo è in cerca di riscatto dopo l'episodio del rigore che domenica ha permesso alla Juventus di pareggiare. In mediana possibile turno di riposo per Nicolò Barella. Anche lui è a corto di energie dopo aver giocato sempre (e con ritmi altissimi). Matias Vecino e Arturo Vidal (che sarebbe stato titolare con la Juventus e non fosse stato per l'influenza) sono pronti a dargli il cambio. Infine in attacco c'è un autentico rebus. Lautaro Martinez è sicuro della maglia da titolare, per cercare quel gol che manca dalla trasferta di Reggio Emilia. Ma chi sarà la sua spalla? La logica porta a Edin Dzeko, ma anche a lui potrebbe rifiatare, visto che ci sono molte gare decisive e ravvicinate all'orizzonte. E allora occhio ai due che finora si sono visti poco, ossia Sanchez e Joaquin Correa.

