Inter news: il vincolo su Calhanoglu e la novità su Sensi

Inter news: da Calhanoglu a Sensi, tutte le idee di Inzaghi.

I nerazzurri si stanno preparando alla sfida con la Lazio di sabato (16 ottobre, ndr). A centrocampo ballano le condizioni del turco e dell'azzurro. Diverse le vicende che riguardano i due. Per Calhanoglu il calo è solo di natura tecnica. La Gazzetta dello Sport descrive l'ex come Milan come "centrocampista ancora in cerca di autore: tra i tre della mediana, il turco è ancora ben lontano dal rendimento che ci si aspetterebbe".

Ma dove Calhanoglu non sta dando il contributo sperato? Il quotidiano rimarca: "Mancano soprattutto i vecchi inserimenti e il tiro, doti migliori della casa". Tra le ipotesi c'è avvicinarlo all'attacco. Al di là della posizione, c'è comunque un vincolo per Inzaghi. Ecco di cosa si stratta: "Nel vangelo secondo Simone c’è scritto che almeno uno tra lui e Dimarco deve stare sempre in campo: impossibile rinunciare ai loro piedi buoni sulle palle da fermo". Leggi il nostro approfondimento sul turco, clicca qui.

E Sensi? Storia diversa, e ancor più complicata. Come noto il centrocampista è rimasto vittima di infortuni in serie. Ma la luce è imminente. Il quotidiano, infatti, spiega che l'ex Sassuolo gode di ottime chance di convocazione e ha partecipato a due sedute d'allenamento (almeno in parte) con il resto della squadra.

Al di là delle scelte che Inzaghi effettuerà sabato, resta il dato del suo trasformismo e che sta riguardando più calciatori, "quest’anno ha rimpallato Barella dal centrosinistra al centrodestra. Anzi, lo ha pure azzardato da regista nei pochi momenti senza Brozovic". Una mano da 'stregone', quella del tecnico nerazzurro, nell'analisi odierna del giornale. Le emergenze, con lui, fanno meno paura (leggi qui le mosse in attacco in vista della sfida con la Lazio)