Inter news, il 'trauma' superato da Inzaghi: ora sono tutti avvisati.

Si può riassumere così l'approfondimento di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 1 novembre. Il quotidiano torinese, a pagina 6 e 7, titola infatti: "Sì, è tornata l'Inter da Scudetto". Nel suo articolo Stefano Pasquino scrive chiaramente: "Per capire se la svolta impressa da Inzaghi dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio avrà gli stessi effetti detonanti di quella di Reggio Emilia un anno fa, occorrerà pazientare i prossimi 180' di campionato quando l'Inter affronterà Milan e Napoli. Certo è che nelle ultime 4 gare i nerazzurri non hanno incassato neppure un gol su azione, visto che quello dello Sheriff è arrivato su punizione e l'1-1 di Dybala nel derby d'Italia è maturato su rigore". Il quotidiano torinese sottolinea dunque un aspetto fondamentale: "E, se l'Inter non prende gol - come insegna l'ultimo campionato - vince (quasi) sempre". Ma qual è il trauma superato da Inzaghi? "Altro punto di svolta il turnover, a cui l'allenatore ha iniziato ad attingere a piene mani, a differenza di quanto accaduto nella prima tranche di stagione, quando Inzaghi era andato sul sicuro anche per ammortizzare il 'trauma' di aver perso in campo due straordinari punti di riferimento quali erano Lukaku e Hakimi".

Proprio Inzaghi, alla fine della partita contro l'Udinese, ha così commentato: "Chi sta in panchina è decisivo, con le 5 sostituzioni i cambi in corsa diventano quasi più importanti di chi gioca dall'inizio. Ora - sono le parole del tecnico riprese anche da Tuttosport - li ho quasi tutti a disposizione ed è una grandissima risorsa, giocando così tanto è difficile recuperare le energie fisiche e mentali".