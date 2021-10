Inter news, il titolare ha comunicato alla società che non intende rinnovare

Inter news, in vista della prossima stagione il club nerazzurro potrebbe perdere Ivan Perisic.

La notizia è stata riportata questa mattina dal Corriere dello Sport. In casa nerazzurra sta tenendo banco la questione legata ai rinnovi contrattuali. Giovedì scorso, 28 ottobre, è arrivata la tanto attesa ufficialità della firma di Lautaro Martinez sul nuovo contratto che lo legherà al nerazzurro fino al 2026. Poi è stata la volta dell'amministratore delegato Beppe Marotta, ad un passo dall'accordo fino al 2025 (così come gli altri vertici della dirigenza). Anche per quanto riguarda Nicolò Barella sembra esserci un grande ottimismo, visto che la volontà del giocatore è quella di continuare la sua avventura all'Inter (magari con la fascia da capitano sul braccio).

La questione più delicata riguarda invece Marcelo Brozovic (finito nel mirino del PSG), per il quale non si è ancora arrivati ad una quadra. Chi invece certamente andrà in scadenza , e lascerà l'Inter, è, appunto, il suo connazionale. Perisic infatti, stando al Corriere dello Sport, avrebbe fatto sapere alla società che la sua intenzione è quella di andare via a giungo. L'avventura del croato in nerazzurro, fatta di alti e bassi, sembra essere giunta quindi al capolinea. Dopo essere rientrato dal prestito al Bayern Monaco l'Inter ha provato a cederlo, senza successo. Poi però, sia Antonio Conte che Simone Inzaghi, ne hanno fatto un titolare, cambiandogli anche il ruolo (non più esterno di attacco ma quinto di centrocampo a "tuttafascia"). In particolare l'attuale allenatore lo ha messo al centro del progetto, impiegandolo anche da secondo punta in un paio di occasioni. Tutto questo però non ê servito a far cambiare indirizzo al giocatore, che cercherà un'avventura in Premier o in Bundesliga per chiudere la sua carriera.