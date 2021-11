Inter news, il tecnico dello Sheriff fa la conta: ecco chi mancherà mercoledì

Inter news: siamo già in clima Sheriff.

La partita di Champions League di mercoledì sera – leggi qui tutte le informazioni sulla gara -, sarà decisiva per capire quella che sarà la conformazione del girone interista, con la possibilità, per la squadra nerazzurra, di poter sorpassare in classifica proprio la squadra moldava. A tal proposito, alcune informazioni importanti arrivano dal tecnico dello Sheriff, Jurij Vernydub, che ha parlato anche di alcuni giocatori che potrà recuperare per la sfida contro i nerazzurri.

Ecco le parole del tecnico: "Abbiamo capito che la trasferta sarebbe stata dura. I ragazzi hanno mostrato un buon calcio, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo agito in base al punteggio, anche perché adesso avremo una partita cruciale con l'Inter. Ci sono problemi, certo. Boban Nikolov ha problemi, non credo che riuscirà a riprendersi ma vedremo. Sarà difficile, ma usciremo da questa situazione. Cristiano? Spero che vada tutto bene. È un combattente e un leader della squadra, conto su di lui. Penso che andrà tutto bene".

Vedremo, tra qualche ora, quali saranno i convocati dello Sheriff. Ma chiunque scenderà in campo, l’Inter avrà dalla sua un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, per passare finalmente un girone di Champions League che, altrimenti, diverrebbe un tabù, dopo tre clamorose eliminazioni consecutive nelle ultime tre stagioni. Intanto, Simone Inzaghi, ha in mente di effettuare qualche cambio di formazione per trovare le armi adatte a portare a casa i tre punti, con tantissime novità di formazione – leggi qui le ultime sulle scelte del tecnico.