Inter news: il rinnovo di Brozovic, c'è la chiave fondamentale

Inter news: Marcelo Brozovic, come tutti sappiamo, è in scadenza con i nerazzurri alla fine di questa stagione. Dopo mesi di silenzi, ieri sera (martedì) il croato ha parlato proprio dell’attuale situazione legata al rinnovo di contratto (rileggi qui le sue parole).

Si potrebbe parlare per ore di quanto il ruolo di Brozovic, all’interno del gruppo nerazzurro, sia lievitato di anno in anno. A differenza di Luciano Spalletti, che gli ha fatto svoltare la carriera impostandolo da regista, Antonio Conte non ha mai ritenuto Brozovic così nettamente imprescindibile. Tuttavia, nella scorsa stagione, quando si è trattato di dare maggiore equilibrio alla squadra, Marcelo è tornato ad essere centrale e insostituibile o quasi. Ma parlando dell’oggi, e quindi di Simone Inzaghi, senza il croato diventerebbe necessario costruire uno spartito diverso, oppure andare a caccia di un sostituto. Possibilità che all'Inter attualmente non sussiste. Ecco perché la dirigenza deve necessariamente trovare l’accordo col croato per il rinnovo.

Brozovic ha definitivamente fatto breccia nel cuore dei suoi tifosi e del nuovo allenatore. Già un gol ed un assist in stagione, uno straordinario 92% nei passaggi tentati e completati, e una media di 89.5 minuti giocati a partita. Infiniti chilometri percorsi, diagonali difensive, recuperi sempre efficaci. Una sorta di ago della bilancia, come spesso gli è successo nelle ultime stagioni, in cui il croato si è a tutti gli effetti responsabilizzato.

Senza parlare del suo ruolo da leader all’interno dello spogliatoio, dove si trova bene con i compagni, che gli vogliono bene a tutti gli effetti. Il rapporto con Barella, in particolare, sembra essere idilliaco, e non solo per come si trovano in campo. Aspettando il rinnovo, dunque, c'è ancora Brozo al centro del villaggio.