Inter News, il ringraziamento particolare di Skriniar dopo i rumors estivi

Se l'estate scorsa poteva essere usato per monetizzare e reinvestire sul mercato, quest'oggi Milan Skriniar è tornato ad essere un punto cardine dello scacchiere gestito da Antonio Conte. Sul match contro la Roma e la sua permanenza a Milano, lo slovacco ai microfoni di DAZN ha detto:

"Nel secondo tempo siamo entrati bene, ma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Sul gol di Mancini? Mi ha preso col gomito ma l'arbitro ha deciso di non fischiare. Il bacio che ho mandato dopo il gol era dedicato alla mia bimba e alla mia ragazza.

A Pintus oggi ho detto che avrei segnato e così è stato. Anche se in questa estate non giocavo mi sono sempre allenato bene. Sono contento per la fiducia che mi ha dato il mister".