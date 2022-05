Inter news, il punto sugli infortunati in vista dell’Empoli: certo un recupero

Inter-Empoli, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

A fare il punto della situazione è Sky Sport spiegando che Inzaghi, molto probabilmente, potrà contare su un solo recupero per la prossima giornata di Serie A. Nella sessione di allenamento odierna il centrocampista è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo la contusione rimediata nel finale del match contro l’Udinese. L’ex Cagliari non ha più fastidio e sarà quindi pienamente a disposizione per la sfida contro l’Empoli di venerdì, Inzaghi lo valuterà nuovamente in questi giorni e potrebbe addirittura partire titolare al fianco di Brozovic e del rientrante Calhanoglu. La decisione finale spetta al tecnico interista ma non è da escludere che lo lasci a riposo in vista della Juventus.

Buone notizie anche per Alessandro Bastoni che oggi ha svolto nuovamente un lavoro personalizzato ma è tornato a correre sul campo. Il difensore, reduce da un risentimento muscolare al soleo, non è ancora al meglio della condizione e al momento sembra molto difficile che sia pronto per venerdì. Il suo rientro, almeno nella lista dei convocati, dovrebbe avvenire per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo. Contro i toscani toccherà a uno tra D’Ambrosio e Dimarco prendere il suo posto.