Inter news, il Niño deve tornare "Maravilla": ultima chiamata per Sanchez

Inter news: il cileno, contro i Sardi, è all'ultima chance per ritrovare importanza nel progetto interista.

Alexis Sanchez, arrivato all'Inter nel 2019, non hai mai ritrovato la qualità e soprattutto la continuità ammirata con le maglie di Cile, Arsenal e Barcellona. L'attaccante cileno, in nerazzurro non ha mai convinto. Troppi problemi fisici e soprattutto troppe partite sottotono lo hanno limitato e relegato al ruolo di riserva, lui che in passato sembrava potesse stare tra i migliori al mondo. Oggi, domenica 12 dicembre, contro il Cagliari ha una grossa occasione. Infatti, il niño maravilla, secondo le ultimissime di formazione, dovrebbe partire dall'inizio al fianco di Lautaro e l'Inter ha bisogno di lui, per due motivi.

Il primo è perchè ovviamente, ritrovare dal punto di vista fisico e mentale un giocatore come Sanchez, vorrebbe dire ritrovare qualità importante in attacco. Il secondo motivo è quello più logico sul piano del gioco: Dzeko, visti gli straordinari fatti, ha bisogno di riposare e inoltre Simone Inzaghi ha bisogno di tutti i giocatori al meglio per continuare la volata scudetto. Il cileno dopo un avvio di stagione travagliato, fatto di infortuni, panchine e polemiche con tanto di frecciatine alla società, ha ritrovato fiducia. Contro l'Empoli quest'anno ritrovò la titolarità e soprattutto la "giocata" visto l'assist decisivo a D'Ambrosio. Poi è arrivato pure il gol, solo in Champions per ora, contro lo Sheriff. Al primo pallone toccato l'ex United la mise dentro. L'interista fin qui ha messo a referto 9 presenze in Serie A fornendo 2 assist, ma senza trovare il gol. Poca roba per quello che è al momento il giocatore più pagato in rosa (7 milioni annui).

Contro il Cagliari dunque, il cileno si ritrova di fronte all'ultima chiamata per tornare "Maravilla", soprattutto visto che gennaio si avvicina e la possibilità di lasciare Milano è sempre dietro l'angolo. Dunque ultima chance altrimenti, come riportato in precedenza, l'Inter farà le sue valutazioni.