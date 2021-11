Inter news, il migliore del Milan rischia di saltare il derby? Il punto

Inter news, in vista del derby in programma per Domenica sera, 7 novembre, è in dubbio la presenza di Sandro Tonali tra le fila rossonere.

Il centrocampista ex Brescia anche ieri sera, mercoledì 3 novembre, contro il Porto ha sfoderato una grande prestazione, dando continuità al rendimento che si vede dal finale della scorsa stagione. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha rimarcato l'importanza del giocatore, sottolineando come si sia dimostrato all'altezza anche del palcoscenico europeo. Anche ieri infatti Tonali è stato il migliore in campo, unico tra gli uomini di Stefano Pioli a riuscire a reggere la pressione del Porto. Ma perché la presenza nel match contro l'Inter è in dubbio?

Il giovane centrocampista ieri sera ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema fisico. Una volta sostituito è stato "pizzicato" dalle telecamere con una borsa del ghiaccio sulla gamba. E' ancora troppo presto per capire se si tratta di una semplice botta o di qualcosa di più serio. Gli esami che verranno svolti domani, prosegue la rosea, diranno qualcosa in più. Pioli spera di non doverne fare a meno, ma nel frattempo sa che in alternativa potrà contare su Krunic, Bennacer, Kessié e Bakayoko. Tonali vuole esserci anche per dare vita, a centrocampo, al duello tutto azzurro con Nicolò Barella. Ma per far sì che ciò accada sarà necessario che la borsa del ghiaccio torni in freezer.

Inzaghi intanto, oltre al citato Barella e all'inamovibile Brozovic deve sciogliere un dubbio sempre sulla mediana. Toccherà all'ex di turno Hakan Chalanoglu o invece si continuerà a puntare su Arturo Vidal, anche ieri tra i migliori in campo? Il tecnico valuterà in questi giorni quale strategia adottare.