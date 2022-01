Inter news: il mercato e la rivelazione sul bilancio: le parole di Biasin

Inter news, Fabrizio Biasin parla del mercato di gennaio nerazzurro.

Il giornalista di Libero, molto esperto delle dinamiche di casa Inter, ha parlato alla trasmissione 'Tutti convocati' di quello che è stato il mercato di riparazione della squadra nerazzurra e di quelle che erano le premesse iniziali. Infatti, secondo il giornalista, inizialmente era previsto solamente un intervento in attacco, per trovare una punta di completamento che potesse sostituire Joaquin Correa infortunato. Poi, però, il grande acquisto di Robin Gosens che si è rivelato essere una sorpresa, visto che il margine di manovra era ridotto ed ogni discorso da rinviarsi alla prossima estate.

Di fatto, però, la dirigenza ha voluto anticipare il colpo, soprattutto per far inserire il giocatore all'interno del contesto nerazzurro, visto che c'è la possibilità che, nella prossima stagione, la fascia sinistra perderà un elemento imprescindibile come Ivan Perisic che potrebbe non rinnovare il proprio contratto con l'Inter. Ma il mercato, e lo si è visto anche la scorsa estate, vuol dire anche bilancio e lo stesso Biasin ha voluto togliere ogni dubbio su eventuali investimenti di grossa portata.

Infatti, come affermato ulteriormente dal giornalista, i conti sono totalmente in mano a Beppe Marotta e Piero Ausilio che, dal suo punto di vista, interverranno sul mercato, ma non lasceranno il segno meno nel rapporto tra entrate ed uscite. Insomma, nulla di nuovo rispetto a quanto affermato dalla stessa dirigenza nerazzurra in più occasioni: il mercato sarà sostenibile, per mettere a posto il bilancio, ma senza togliere competitività alla squadra anche in vista della prossima stagione.