Inter news, il legame con Conte e le parole di Lukaku: Pinamonti dice tutto

Inter news, Andrea Pinamonti si confessa e parla della sua esperienza in maglia nerazzurra.

L'attaccante interista, attualmente in prestito all'Empoli, si sta dimostrando essere una pedina fondamentale nella squadra di Aurelio Andreazzoli tanto da aver acquisito non solo lo status da titolare, ma anche quello di bomber della squadra visto che è il capocannoniere della rosa con ben 9 gol. Numeri e prestazioni importanti che non sono passate inosservate in viale della Liberazione, ma anche agli occhi di altre società che potrebbero chiedere informazioni sul giocatore in estate.

Intanto, l'ex Genoa, è stato intervistato ai microfoni di Dazn ed ha parlato della sua esperienza nella passata stagione con la maglia dell'Inter, culminata con la vittoria dello scudetto, in una stagione in cui ha ammesso che non ha giocato molto, ma allo stesso tempo non è stato un anno perso visto che con Conte è riuscito ad imparare tantissimo ed ha scelto di restare per questo motivo. Ma non solo il tecnico leccese è stato ad aiutarlo, ma anche quel Romelu Lukaku che gli ha sempre dato dei consigli molto importanti per migliorare, come quello dell'utilizzo del fisico, cosa che quest'anno sta cercando di fare con maggior frequenza.

Insomma, Pinamonti sta facendo fruttare le sue esperienze pregresse e lo sta facendo a suon di gol e di prestazioni. Si parla di lui come di una possibile contropartita per arrivare a Gianluca Scamacca o Gleison Bremer, obiettivi dell'Inter, ma ancora nulla è stato deciso. Vedremo cosa succederà questa estate, quando sarà ora di sedersi ad un tavolo e decidere, ma Pinamonti non ha intenzione di fermarsi ed arrestare la sua crescita che in questa stagione sta avvenendo in maniera importante.