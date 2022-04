Inter news, il gol di Brozovic avvicina un record all-time per i nerazzurri

Inter news: nuovo traguardo in arrivo.

La squadra di Simone Inzaghi continua a macinare punti e prosegue la propria lotta verso lo Scudetto. Vittoria fondamentale quella di ieri contro lo Spezia per i nerazzurri (qui le pagelle). Tre gol fuori casa e soprattutto tre punti che avvicinano i nerazzurri al primo posto, che potrebbe arrivare dopo il recupero contro il Bologna. I nerazzurri dopo appena 7 punti in 7 gare di campionato, dopo la vittoria contro la Juventus hanno ritrovato smalto e soprattutto determinazione. Uno degli uomini chiave è sicuramente Marcelo Brozovic. Quando il croato non c'è, l'Inter fa fatica e soprattutto non vince.

Inoltre nel match di ieri il croato si è sbloccato. Gran botta di sinistro su assist di Danilo D'Ambrosio per Brozovic, che ha aperto le danze contro lo Spezia. Con la rete del croato l'Inter si avvicina ad un record storico. Diciassettesimo marcatore diverso per l'Inter. Il record all-time dista solamente un passo. I nerazzurri hanno fatto meglio solamente nelle stagioni 2007/2008 e 2019/2020. Un dato che impressiona e dimostra come il lavoro di Simone Inzaghi abbia dato i suoi frutti, soprattutto in zona offensiva. Il tecnico arrivato con diversi dubbi attorno a lui soprattutto per quanto lasciato da Conte, sta dimostrando di essere da Inter e ora punta a vincere lo Scudetto.

Adesso però la società si concentrerà sui rinnovi per consolidare diversi titolari e rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. Su tutti occhio alle situazioni di Handanovic e Perisic, pedine importanti della rosa che però rischiano di partire a parametro zero a fine stagione (qui tutti gli aggiornamenti).