Inter news: il giudizio su Sanchez è top. Ma a centrocampo c'è un bocciato

Inter news: i nerazzurri son ripartiti ad Empoli, trovando un successo prezioso.

Ieri, mercoledì 27 ottobre, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno regolato i toscani con le reti di D'Ambrosio e Dimarco. Un successo che ha permesso di mantenere inalterato il distacco dal Milan, in attesa della gara del Napoli di questa sera. Nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport è, però, a brillare un altro calciatore. Alexis Sanchez ieri ha furoreggiato, schierato a sorpresa titolare dall'ex tecnico biancoceleste.

"Ora sì che è una fuoriserie - si legge nel giudizio odierno del quotidiano - La smette con i social, vede finalmente il campo e nasconde il pallone agli avversari: quando riappare, è sulla testa di D’Ambrosio per il gol. Più che convincente". Il voto è 7.

Il peggiore, per il giornale, è invece Gagliardini. Il centrocampista non ha convinto e prende 5.5, "Merita l’insufficienza per il tentativo di gol con il braccio, o ancor di più per la mancata confessione all’arbitro nonostante una faccia, durante l’esultanza, che diceva già tutto. Un palo che è un gol fallito".

In quella che è stata una vittoria di platino (leggi l'approfondimento sulla gara del Castellani), gli altri voti alti di giornata (7) vengono riservati ai due autori dei gol, ovvero Dimarco ("Sinistro caldo caldo, come le brioche della mattina") e D'Ambrosio ("Con l’Empoli sempre aria di jolly: salva su Luperto, inventa un gol aprendo e chiudendo l’azione"), oltre all'immancabile Barella ("Ci vuole un intervento killer per buttarlo giù"). In generale, quella dell'Inter è stata una prova di forza (clicca qui per i dettagli).