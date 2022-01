Inter news: il gioco, lo scudetto e la Supercoppa. Le parole di Lippi

Inter news, Marcello Lippi lancia i nerazzurri per lo scudetto.

L'ex ct della Nazionale campione del mondo è intervenuto a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento ed ha voluto dire la sua in merito alla stagione di Serie A in corso ed all'andamento, almeno fino a questo momento, del campionato che vede l'Inter capolista a più uno sul Milan, ma con una partita in meno - quella non giocata contro il Bologna. Per Lippi c'è una squadra che lo ha impressionato oltremodo e che considera molto superiore rispetto alle altre ed è proprio l'Inter di Simone Inzaghi che sta dimostrando di avere gioco e mentalità vincente.

Per l'ex tecnico della Juventus, anche il Milan offre un bel gioco, ma l'Inter sembra essere molto più organizzata e serena, merito di Simone Inzaghi che è riuscito a calarsi perfettamente nella nuova realtà. Poi una battuta anche sulla finale di Supercoppa Italiana che si giocherà mercoledì sera allo stadio San Siro proprio tra l'Inter e la sua Juventus. Per Lippi, la finale, è una partita a sè dal momento che si tratta di una sfida secca e può accadere di tutto, ragion per cui, anche se la Juventus è in una fase di ricostruzione, non è detto che la squadra nerazzurra sia la favorita.

Un'Inter lanciata, per Marcello Lippi, ma che dovrà stare molto attenta nella finale di Supercoppa se vorrà portare a casa il trofeo che manca da tantissimi anni. Vedremo quale sarà l'approccio dei nerazzurri alla partita, considerando che la Juventus dovrà sicuramente fare a meno di uomini importantissimi come Cuadrado, de Ligt e Chiesa e che dovrà valutare gli eventuali impieghi di Danilo e Bonucci che vorranno fare di tutto per esserci. Allegri, dal canto suo, non vuole alibi e farà di tutto per battere il suo collega, Simone Inzaghi.