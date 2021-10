Inter News: il gesto da brividi della società verso un'anziana tifosa

Inter News: che gesto della società nei confronti di un'anziana tifosa.

Prima della sfida contro lo Sheriff - segui qui la diretta - la signora Giancarla, abbonata da ben 35 anni (InterDipendenza vi aveva raccontato qui la sua storia), ha ricevuto la maglietta di questa stagione con il numero 84 sul retro. Una tifosa d'eccezione, Giancarla. Classe 1937, varca i cancelli di San Siro due ore prima che inizi il match. Il motivo? "L'Inter è una cosa seria". Giancarla si era fatta notare anche in occasione della sfida pareggiata contro l'Atalanta. In quel match indossava anche il polsino del suo calciatore preferito: Milan Skriniar.

Intanto, parlando sempre di tifosi, c'è stata la protesta della Curva Nord sempre prima della gara contro lo Sheriff. La decisione è stata presa dopo i Daspo inflitti ai tifosi nerazzurri in occasione della partita di Firenze vinta, per 3-1, contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano.Come vi spieghiamo anche in questo articolo erano stati 18 i tifosi denunciati. "Firenze 21.9.21 ingiustizia è fatta. 18 ragazzi diffidati quella sera colpevoli di avere in macchina l' asta della bandiera" è stato lo striscione esposto. Come riportato da "La Repubblica" gli indiziati rischiano fino a 10 anni dopo che "su tre mezzi, sui quali viaggiavano 18 tifosi, sono stati rinvenuti 6 fumogeni e un totale di 17 mazze (delle quali 11 di gomma rigida e le restanti in parte in ferro, in parte in legno)".