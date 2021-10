Inter news: il fantasma che fa venire i brividi a Inzaghi

Inter news: c'è un fantasma che fa venire i 'brividi' a Simone Inzaghi. Ricordate Henok Goitom attaccante dell'Udinese?

Sono passati 17 anni da quella sera dove il giocatore eritreo, cresciuto in Svezia, trovò la sua prima e unica rete in serie A proprio in un Udinese-Inter. Una rete che diede alla squadra di Luciano Spalletti, allora tecnico dei bianconeri, il pareggio in pieno recupero. Un colpo di testa di Goitom che superò Toldo. L'unico squillo del centravanti, che non riuscì a guadagnarsi una maglia da titolare in Friuli nel resto della sua avventura italiana. Goitom trovò più fortuna e continuità in terra spagnola.

Perché parliamo di questo episodio? Per far emergere un dato ben preciso di questa stagione: l'Udinese è la squadra che ha pareggiato di più nelle prime 10 giornate di campionato. Sono cinque, infatti, i pareggi ottenuti dalla squadra di Gotti. Rimonta contro la Juventus all'esordio in campionato (2-2 il finale), poi il rocambolesco pari a Genova contro la Sampdoria 3-3. Successivamente sono arrivati tre 1-1 di fila contro Bologna, Atalanta e Verona. Tre pareggi in casa e due in trasferta, contro Sampdoria e Atalanta. Mai uno 0-0, sempre gol.

Oggi a 'San Siro' contro l'Inter, l'Udinese avrà un compito molto duro: fermare i ragazzi di Inzaghi. L'ultimo pareggio a Milano tra le due squadre risale al 27 marzo 2014, incontro terminato sullo 0-0. Tornando ad oggi, i nerazzurri arrivano a questo match dopo due pareggi consecutivi in casa, contro Atalanta e Juventus e dovranno cercare il successo per mettere pressione al duo di testa Napoli-Milan, impegnati rispettivamente a Salerno e a Roma (le ultime sulla formazione nerazzurra, clicca qui). Lo spauracchio dunque non è fra i calciatori friulani, ma in un risultato. Un nuovo pareggio, contro chi è specialista del tema, sarebbe da evitare.