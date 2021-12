Inter news, il discorso di Zhang: dal progetto ai rinnovi

Inter, nella giornata di ieri Steven Shang si è collegato dalla Cina per fare gli auguri in vista delle festività a squadra e dipendenti.

Una conference call in cui era presente la dirigenza al completo, Simone Inzaghi e Lautaro come rappresentanti della squadra e per l’Inter femminile il tecnico Rita Guarino. Il presidente, riporta la Gazzetta dello Sport, si è complimentato per i risultati raggiunti in questo anno e in particolare del lavoro svolto finora dal nuovo tecnico Simone Inzaghi. Ecco di seguito un estratto del suo intervento: “Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni. Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica. Avanti così, l’Inter è una famiglia. E questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni”.

Il presidente sa perfettamente che il compito di Inzaghi non era per nulla semplice, specialmente dopo le cessioni eccellenti dell’estate. L’ex tecnico biancoceleste si è dimostrato la scelta giusta per proseguire un progetto vincente. A lui il merito di aver ricompattato la squadra e di aver creato un gruppo solido e vincente, proseguendo nel migliore dei modi il lavoro di Antonio Conte. La proprietà avrebbe intenzione di premiare Inzaghi con il rinnovo del contratto. Prima però bisognerà formalizzare i rinnovi dirigenziali de Marotta, Ausilio, Baccin, Antonello e Samaden fino al 2024. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro fine anno. Zhang vuole continuare a vincere ed ha fissato il primo obiettivo nella Supercoppa contro la Juventus, per poi proseguire in Coppa Italia e infine cercare di conquistare la seconda stella.