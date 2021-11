Inter news, il cuore di Correa: il gesto che spopola sui social

Inter news, il cuore di Joaquin Correa: il gesto che spopola sui social.

È il riassunto di quanto verificatosi dopo la vittoria contro l'Udinese (clicca qui per rivivere le emozioni della partita). Correa ha infatti regalato la maglia della partita a Dante Cambiasso, figlio di Esteban: leggenda dell'Inter del Triplete. Il momento, come ricostruisce anche Tuttosport in edicola oggi (lunedì 1 novembre, ndr), è stato immortalato dalle telecamere. Non solo. Cambiasso ha poi pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: "Doppietta, regalo... Y todos contentos" ha scritto il centrocampista argentino. Proprio Cambiasso, seduto dietro la panchina dell'Inter, ha poi pubblicamente fatto i complimenti a Correa per la partita giocata contro l'Udinese.

L'attaccante argentino ha poi commentato così la sua prestazione: "È importante che i gol siano serviti per vincere, a volte le cose riescono altre no, sono contento per i tre punti. Volevo festeggiare - le sue parole riprese anche dal quotidiano torinese - davanti ai tifosi che mi hanno accolto alla grande, sognavo di giocare in questo stadio e di fare gol". Correa si è poi concentrato sui prossimi impegni dell'Inter: "Adesso arriva sicuramente una settimana importante per noi, ma tutta la squadra è pronta, anche chi non gioca spesso: dobbiamo rimanere uniti e provare a vincerle". Il riferimento di Correa è alla trasferta, in programma mercoledì, contro lo Sheriff: un match decisivo per il proseguio in Champions League dei nerazzurri. La vittoria è l'unico risultato a disposizione se l'Inter vorrà continuare a coltivare l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale. E poi domenica ci sarà il derby contro il Milan capolista: un'occasione unica per accorciare il gap in classifica.