Inter news, il colpaccio è servito: Marotta rinnova fino al 2025!

Mercato Inter: Beppe Marotta rinnova con la società nerazzurra.

L'amministratore delegato dell'Inter, dopo essere arrivato a sorpresa a seguito della sua esperienza alla Juventus, vede il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2023 e, nei giorni scorsi, aveva parlato della possibilità di poter allungare il proprio rapporto - ecco qui le parole dello stesso Marotta. Proprio di questi minuti è la notizia dell'accordo raggiunto tra la società interista e l'attuale amministratore delegato per proseguire insieme. A darla, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter. Ecco le sue parole: "Inter-Marotta, accordo raggiunto. Si va avanti fino al 2025, annuncio nelle prossime settimane".

Insomma, quello che i tifosi speravano, verrà ufficializzato a breve. Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez - leggi qui per le ultime sull'attaccante argentino -, l'Inter mette a segno un altro rinnovo importante, non in campo, ma sulla scrivania, per un dirigente che, da quando è arrivato all'Inter ha completamente ribaltato le ambizioni del club nerazzurro e quelle della Serie A, arrivando a vincere lo scudetto nella passata stagione, dopo aver dominato per tantissimi anni con la Juventus. Adesso altri 3 anni per poter rendere l'Inter ancora protagonista e fare in modo di sistemare i conti che vedono il bilancio nerazzurro con un rosso da 245,6 milioni di euro.

Vedremo se lo stesso avverrà anche con il direttore sportivo, Piero Ausilio, anch'egli in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Intanto, entrambi i dirigenti, si preparano a rinforzare la squadra in vista del mercato di gennaio, con due colpi che sono stati promessi a Simone Inzaghi, e riguardano il reparto di centrocampo, con il nome di Gonzalo Villar in cima alla lista dei desideri, dato che oramai si tratta di un epurato per la squadra giallorossa - leggi qui le ultime sullo spagnolo -, ma anche per il reparto avanzato, con Gianluca Scamacca del Sassuolo e pupillo proprio di Beppe Marotta, che interessa molto ai nerazzurri - ecco qui le ultime sul prezzo dell'attaccante.