Inter news, il Bologna chiede ufficialmente il rinvio della gara: il comunicato

Inter news, il Bologna chiede ufficialmente il rinvio della partita.

Dopo che l'ASL del capoluogo emiliano aveva sospeso tutte le attività sportive per la squadra rossoblù e dopo che, con un Consiglio di Lega straordinario, la Lega Calcio ha deciso, di fatto, di non rinviare le partite su cui erano intervenuto le ASL, adottando il protocollo UEFA, il quale prevede che, con la presenza di 13 calciatori, la partita va giocata, la società felsinea, con un comunicato ufficiale, chiede il rinvio sia della gara contro l'Inter che quella contro la Roma.

Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del Bologna:

"Il Bologna Fc 1909 comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna ha disposto quanto segue:

“L’isolamento per giorni 7/10 degli atleti risultati positivi ai test eseguiti nei giorni scorsi e comunque fino alla risoluzione dei sintomi, con prova di negatività a un test diagnostico, come previsto dalla normativa vigente; la stretta sorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per giorni 5 per tutti i soggetti vaccinati con ciclo completo negli ultimi 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o che abbiano eseguito la dose vaccinale di richiamo (booster); la quarantena domiciliare per giorni 5, fino 09/01/2022, più test per tutti i componenti del gruppo squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni; la quarantena domiciliare per giorni 10, fino al 13/01/2022, più test per tutti i soggetti non vaccinati con ciclo completo. Per tutto quanto sopra ne consegue che tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022 e comunque per ognuno dei componenti valgono le suddette prescrizioni fino alla risoluzione completa dei relativi provvedimenti”.

Il Bologna Fc 1909, alla luce di tali disposizioni, ha inoltrato alla Lega Serie A la richiesta di rinvio delle gare Bologna-Inter, in programma domani, e Cagliari-Bologna, in programma domenica".